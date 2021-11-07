Цой рассказала об учебе с Орбакайте: «Страшно было к ней подойти»

Пугачева заметила Аниту еще в школе и ставила ее в пример своей дочери, что стало еще большим барьером для возможной дружбы школьниц. «Алла Борисовна мне рассказывала, как она приходила в школу, чтобы пообщаться с педагогами и говорила Кристине: «Видишь, девчонка узкоглазенькая с гитарой бежит? А ты почему у меня такая?»

У Кристины был абсолютно другой характер. С детства дочь Примадонны была медлительной и эстетской девочкой, вспоминает Цой.

После школы Пугачева помогла Аните в развитие карьеры. Певица вспоминает, что много работала, чтобы ее заметили. «Я выступала на первых «Рождественских встречах». Подносила Алле Борисовне чай, кофе, сахар и все что хотите. Делала это днем и ночью пока шли репетиции, только для того, чтобы посмотреть, как все происходит. Именно в 1997-ом я поняла, что хочу быть как она — режиссером-постановщиком».

Хоть Орбакайте и Цой не смогли стать подругами в школе, сейчас они тепло общаются и не вспоминают старые обиды. «Мы дружим сейчас, спустя много лет».