Цой рассказала об учебе с Орбакайте: «Страшно было к ней подойти»
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Фото: @anitatsoy/Instagram
Народная артистка России вспоминает, что из-за родства Орбакайте с Пугачевой с ней мало кто общался, не то, что дружил. Кристина казалась холодной и непреступной девочкой, которую все время оберегали. «Я не была близко знакома с Кристиной в школе. Мы учились в разных классах. Кристину действительно очень берегли, не отпускали. Она всегда была вдалеке от нас. И страшно к ней было подойти, все-таки мама — Алла Борисовна. Поэтому мы не общались», — цитирует Аниту StarHit.
Пугачева заметила Аниту еще в школе и ставила ее в пример своей дочери, что стало еще большим барьером для возможной дружбы школьниц. «Алла Борисовна мне рассказывала, как она приходила в школу, чтобы пообщаться с педагогами и говорила Кристине: «Видишь, девчонка узкоглазенькая с гитарой бежит? А ты почему у меня такая?»
У Кристины был абсолютно другой характер. С детства дочь Примадонны была медлительной и эстетской девочкой, вспоминает Цой.
После школы Пугачева помогла Аните в развитие карьеры. Певица вспоминает, что много работала, чтобы ее заметили. «Я выступала на первых «Рождественских встречах». Подносила Алле Борисовне чай, кофе, сахар и все что хотите. Делала это днем и ночью пока шли репетиции, только для того, чтобы посмотреть, как все происходит. Именно в 1997-ом я поняла, что хочу быть как она — режиссером-постановщиком».
Хоть Орбакайте и Цой не смогли стать подругами в школе, сейчас они тепло общаются и не вспоминают старые обиды. «Мы дружим сейчас, спустя много лет».
Фото и видео: Instagram