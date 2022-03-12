Анита Цой, Егор Кончаловский и другие звезды, которые живут с родителями

Певица Анита Цой построила большой дом, для того чтобы в нем могла разместиться вся семья. Артистка поселила рядом свою маму (которая умерла год назад) и свекровь. Женщины отлично ладили между собой и любили проводить время вместе.

Егор Кончаловский расстался с гражданской женой Любовью Толкалиной в 2017 году после 20 лет отношений и рождения дочери Марии. Тогда же режиссер переехал в загородный дом вместе со своей матерью, советской актрисой Наталией Аринбасаровой. Близкие родственники отлично ладят друг с другом и не нарушают личное пространство. Во избежание сор сын и мать создали себе все благоприятные условия и отдельный быт.

Известный музыкальный критик и журналист Сергей Соседов тоже предпочитает общество своей матери, которая живет вместе с ним в одной квартире в Москве. 53-летний мужчина еще не встретил свою вторую половину и прекрасно чувствует себя в обществе любимой родительницы.

Блогерша Ида Галич не скрывает, что очень любит своих родителей и сильно к ним привязана. Инстадива жила отдельно от матери и отца, когда состояла в браке с Аланом Басиевым. У пары родился сын, и через некоторое время влюбленные решили развестись. К этому времени Ида приобрела роскошный загородный дом, куда перевезла родных. Теперь блогерша делит быт и воспитание ребенка с родителями.