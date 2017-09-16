Цирк и не только: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Ирина Пегова начала субботнее утро на теннисном корте, а Татьяна Навка похвасталась спортивными успехами супруга.
Анастасия Макеева посадила платан, а Алена Свиридова оценила железнодорожную арку Керченского моста.
Вот так я приняла участие в кинофестивале на своей родине в славном городе Усть-Лабинске 😜.Я посадила тут дерево ,пустив корни и надеюсь мой платан будет расти и радовать местных жителей😜🌳обсудили все проблемы в кино и пожелали зрителю ярких впечатлений от кино ,представленного на фестивале . #фестиваль #родина #кубань #дерево #радость #кино
Публикация от Анастасия Макеева (@makeevan)
Владимир Кристовский побывал на экскурсии в Кольской горно-металлургической компании, а Филипп Киркоров улетел с детьми на гастроли в Болгарию.
Публикация от Владимир Кристовский (@vova_kristovskiy)
Екатерина Андреева приняла участие в сплаве по горной реке.
Если кричать-то громко,если дружить -то крепко,если любить-то сильно,а на мелочёвку жизнь свою не менять.😜😜😜❤️❤️❤️👻👻👻#река #вода #мы #вместе #друзья #river #water #friends #we #rafting #снамиопасноноинтересно
Публикация от Екатерина Андреева (@ekaterinaandreeva_official)
Анна Нетребко поделилась фотографиями из Хофбурга — зимней резиденции австрийских императоров.
Анна Хилькевич и Наталья Подольская опубликовали милые видео со своими детьми.
Жасмин поделилась видео, в котором ее дочь Маргарита поздравляет дедушку с днем рождения.
Моя маленькая горянка поздравляет дедушку 😄😄😄 💙@margaritashor #Маргаритка #ДочкаЛучшаяПодружка #Поздравляем #Дедушка
Публикация от Певица Жасмин (@jasminshorofficial)
Ольга Бузова, видимо, вдохновилась сценическим образом Верки Сердючки и примерила головной убор в виде огромной розы.
Екатерина Стриженова посетила Всемирный фестиваль циркового искусства «Идол», который проходил в Большом Московском Государственном цирке.
ЭТОТ номер зал смотрел затаив дыхание...оба артиста работают без страховки!Профессиональное международное жюри аплодировало стоя!!! #ИДОЛ2017 #циркбратьевзапашных #большоймосковскийцирк #фестивальидол
Публикация от Стриженова Екатерина (@strizhenovae)