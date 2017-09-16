Чем запомнились прошедшие звездные выходные (16-17 сентября)

Ирина Пегова начала субботнее утро на теннисном корте, а Татьяна Навка похвасталась спортивными успехами супруга.

Анастасия Макеева посадила платан, а Алена Свиридова оценила железнодорожную арку Керченского моста.

Владимир Кристовский побывал на экскурсии в Кольской горно-металлургической компании, а Филипп Киркоров улетел с детьми на гастроли в Болгарию.

Экскурсия на кольский ГМК Публикация от Владимир Кристовский (@vova_kristovskiy) Сен 17 2017 в 12:21 PDT

Екатерина Андреева приняла участие в сплаве по горной реке.

Анна Нетребко поделилась фотографиями из Хофбурга — зимней резиденции австрийских императоров.

Анна Хилькевич и Наталья Подольская опубликовали милые видео со своими детьми.

Публикация от Анна Хилькевич (@annakhilkevich) Сен 17 2017 в 2:38 PDT

Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Natalia Podolskaya (@nataliapodolskaya) Сен 16 2017 в 7:37 PDT

Жасмин поделилась видео, в котором ее дочь Маргарита поздравляет дедушку с днем рождения.

Моя маленькая горянка поздравляет дедушку 😄😄😄 💙@margaritashor #Маргаритка #ДочкаЛучшаяПодружка #Поздравляем #Дедушка Публикация от Певица Жасмин (@jasminshorofficial) Сен 17 2017 в 6:51 PDT

Ольга Бузова, видимо, вдохновилась сценическим образом Верки Сердючки и примерила головной убор в виде огромной розы.

Екатерина Стриженова посетила Всемирный фестиваль циркового искусства «Идол», который проходил в Большом Московском Государственном цирке.