Чем запомнились прошедшие звездные выходные (16-17 сентября)

Ирина Пегова начала субботнее утро на теннисном корте, а Татьяна Навка похвасталась спортивными успехами супруга.

Анастасия Макеева посадила платан, а Алена Свиридова оценила железнодорожную арку Керченского моста.

Владимир Кристовский побывал на экскурсии в Кольской горно-металлургической компании, а Филипп Киркоров улетел с детьми на гастроли в Болгарию.

Экскурсия на кольский ГМК

Публикация от Владимир Кристовский (@vova_kristovskiy)

Екатерина Андреева приняла участие в сплаве по горной реке.

Анна Нетребко поделилась фотографиями из Хофбурга — зимней резиденции австрийских императоров.

Анна Хилькевич и Наталья Подольская опубликовали милые видео со своими детьми.

Жасмин поделилась видео, в котором ее дочь Маргарита поздравляет дедушку с днем рождения.

Ольга Бузова, видимо, вдохновилась сценическим образом Верки Сердючки и примерила головной убор в виде огромной розы.

Екатерина Стриженова посетила Всемирный фестиваль циркового искусства «Идол», который проходил в Большом Московском Государственном цирке.