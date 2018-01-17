Сати Казанова рано повзрослела, чтобы помогать маме.

35-летняя певица Сати Казанова нечасто говорит о личном. Сегодня звезда показала редкое фото с мамой с не менее редким именем Фатима — и рассказала о ее тяжелой жизни.

«У каждого, согласитесь, особенные отношения с родителями, свои. Наверное, я так никогда и не осознаю, насколько моя мама сильная и мудрая! <...> Каково было жить в селе, где электричество с большими перебоями, воду доставать из колодца, дрова рубить самой, дом и печь топить самой, несколько голов крупного скота и большое число куриц, уток, индюков прокормить???... А у нее еще мы, большая семья, четверо малышек. И папа почти все время в отъезде. Я, конечно, и повзрослела раньше - мне захотелось стать взрослее, чтоб маме помогать. И получалось», — вспоминает Сати.

Певица призналась, что сегодняшние бытовые проблемы кажутся ей просто смешными по сравнению с тем, через что прошла ее мама. «Есть горячая вода! Стиральная машинка! Посудомоечная машина! Скотины нет, молочные продукты покупаем! Холодильник всегда полон еды. В доме тепло! И мнооооого телеканалов! И выбор музыки огромен», — перечисляет она преимущества современной городской жизни.

«Все лучшие навыки, что есть у меня с детства, как, например, красивый почерк, развились только благодаря ее терпению и кропотливому труду», — признается Сати.

«Какое счастье, вспоминать мамино тепло, ее нежную любовь, чувствовать, что она рядом. Каждый раз, когда я обнимаю маму, я понимаю, что мы не вечны и эти моменты нужно беречь. Всякое в жизни бывает, прощайте и продолжайте любить. Шлю тебе самых теплых объятий, мамочка любимая», — обратилась она к маме.