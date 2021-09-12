Цифра дня: любительница животных Алина Загитова приобрела шубу из натурального меха за 645 тыс рублей

Фотографии фигуристки и ее новой покупки вызвали ажиотаж в комментариях. Подписчики расстроены выбором любимой спортсменки, которая всегда казалась для них доброй девушкой, любящей животных.

Стоит отметить, что во многих странах запрещены торговля и производство натурального меха. Известные Дома Мод все чаще отказываются от использования меха животных и делают выбор в пользу искусственных материалов, которые в современном мире выглядят и носятся не хуже натуральных. А большинство модных критиков вовсе считают меховые шубы моветоном.