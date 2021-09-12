passion.ru

Цифра дня: любительница животных Алина Загитова приобрела шубу из натурального меха за 645 тыс рублей

19-летняя фигуристка неоднократно говорила о своей любви к животным. В доме у Олимпийской чемпионки проживает собака, кошка и две шиншиллы. Но новые фото фигуристки, которые появились на ее странице в Instagram, вызвали неоднозначную реакцию подписчиков. Загитова позирует в дорогой шубе из меха кролика.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Алина Загитова в шубе

Фото: Polina Kovaleva/@azagitova/Instagram

«Осень — пора утепляться», — подписала снимки Алина.

Шуба американского бренда Tom Ford на официальных источниках стоит порядка 645 тыс рублей и состоит из натурального меха.

Шуба Tom Ford

Шуба Tom Ford

Фото: Tsum.ru

Фотографии фигуристки и ее новой покупки вызвали ажиотаж в комментариях. Подписчики расстроены выбором любимой спортсменки, которая всегда казалась для них доброй девушкой, любящей животных.

Стоит отметить, что во многих странах запрещены торговля и производство натурального меха. Известные Дома Мод все чаще отказываются от использования меха животных и делают выбор в пользу искусственных материалов, которые в современном мире выглядят и носятся не хуже натуральных. А большинство модных критиков вовсе считают меховые шубы моветоном.

Фото и видео: Instagram