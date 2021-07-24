Цифра дня: Варвара Шмыкова показала новую сумку за 290 тыс рублей
Звезда сериала «Чики» и известная модница Варвара Шмыкова нередко появляется на публике в необычных образах. Актриса любит сочетать цвета и фактуры в одежде, дополняя их интересными аксессуарами.
В последнее время Шмыкову чаще всего можно увидеть в вещах итальянского бренда Gucci. Творение именно этого модного дома, креативным директором которого является дизайнер Алессандро Микеле, Варвара выбрала в качестве нового аксессуара.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @barbaraska_92/Instagram
Речь идет о сумке Gucci модели Diana, стоимостью около 4-х тысяч долларов.
Актриса опубликовала на своей странице в Instagram фотографию нового приобретения, коротко и лаконично подписав снимок: «Малышка моя».
Модель сумки с бамбуковой ручкой, была названа в честь принцессы Дианы, так как именно этот аксессуар был любимым у бывшей супруги принца Чарльза. Принцесса Уэльская чаще всего появлялась на публике с вместительной кожаной сумкой Gucci, которая впоследствии стала ее визитной карточкой. Леди Ди умело сочетала аксессуар с образом в абсолютно любом стиле, будь то спортивный костюм или вечернее платье.
Фото и видео: Instagram
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