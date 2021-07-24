Цифра дня: Варвара Шмыкова показала новую сумку за 290 тыс рублей

Звезда сериала «Чики» и известная модница Варвара Шмыкова нередко появляется на публике в необычных образах. Актриса любит сочетать цвета и фактуры в одежде, дополняя их интересными аксессуарами.

В последнее время Шмыкову чаще всего можно увидеть в вещах итальянского бренда Gucci. Творение именно этого модного дома, креативным директором которого является дизайнер Алессандро Микеле, Варвара выбрала в качестве нового аксессуара.