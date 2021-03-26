Цифра дня: учеба будущей королевы Испании в Уэльсе обойдется в 67 000 фунтов

Принцесса Леонор, будущая королева Испании, решила получить образование в престижном британском колледже. Девушка пройдет двухгодичную программу в UWC Atlantic College. Обучение там обойдется ее родителям, королю Филиппу и королеве Летиции, в 67 000 фунтов.

Колледж считается весьма престижным учебным заведением, основанным известным педагогом Куртом Ханом. Он основал также и Gordonstoun boarding school, где учился сын королевы Елизаветы принц Чарльз.

Учеба в Британии станет началом самостоятельной жизни принцессы Леонор. К этому девочка готова — родители уже давно доверяют ей важные дела. Накануне она самостоятельно провела мероприятие во время визита в Институт Сервантеса для празднования его 30-летия. Принцесса появилась на публике в нежном и сдержанном платье с рюшами от испанского бренда Poete и черных туфлях на низком каблуке.

Кроме Леонор, в колледже UWC будет учиться еще одна принцесса — Алексия, дочь нидерландского короля Виллема-Александра и королевы Максимы.