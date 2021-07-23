Цифра дня: Тейлор Свифт заработала 23,8 млн долларов в пандемийный год

Американская певица, актриса, модель и режиссер возглавила список Billboard самых высокооплачиваемых артистов 2020 года. Даже при отсутствии концертов артистка заработала 23,8 млн долларов.

Из-за пандемии Тейлор, как и другие деятели культуры, не заработала гонорар, как годом ранее. Но даже такой «скромный» заработок позволил ей стать первой.