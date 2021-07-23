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Цифра дня: Тейлор Свифт заработала 23,8 млн долларов в пандемийный год

31-летняя певица стала самым высокооплачиваемым музыкантом, несмотря на то, что в 2020-м у нее не было гастролей из-за пандемии коронавируса.
Цифра дня: Тейлор Свифт заработала 23,8 млн долларов в пандемийный год

Американская певица, актриса, модель и режиссер возглавила список Billboard самых высокооплачиваемых артистов 2020 года. Даже при отсутствии концертов артистка заработала 23,8 млн долларов.

Из-за пандемии Тейлор, как и другие деятели культуры, не заработала гонорар, как годом ранее. Но даже такой «скромный» заработок позволил ей стать первой.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Тейлор Cdabn во время выступления

Фото: Stringer/ Global Look press

К слову, в 2019-м Свифт заработала 99,6 млн долларов.

По сведениям западной прессы, состояние Тейлор Свифт достигло 400 млн долларов. Круглые суммы набегают на ее банковские счета за написание песен, гастроли, авторские отчисления. Отличный доход также приносит собственная линия одежды, рекламные контракты с мировыми компаниями (Apple, Coca-Cola и другими).

ТОП-20 Billboard самых богатых музыкантов:

  1. Тейлор Свифт - 23,8 млн долларов

  2. Post Malone - 23,2 млн

  3. Селин Дион - 17,5 млн

  4. Eagles - 16,3 млн

  5. Билли Айлиш - 14,7 млн

  6. Дрейк - 14,2 млн

  7. Queen - 13,2 млн

  8. Beatles - 12,9 млн

  9. YoungBoy Never Broke Again - 11,9 млн

  10. Lil Baby - 11,7 млн

  11. Weeknd - 10,4 млн

  12. Aventura - 10,2 млн

  13. AC/DC - 10,1 млн

  14. Эминем - 9,7 млн

  15. Лил Узи Верт - 9,5 млн

  16. Люк Комбс - 9,2 млн

  17. DaBaby - 9,1 млн

  18. Metallica - 9 млн

  19. BTS - 8,9 млн

  20. Pink Floyd - 8,8 млн

Фото и видео: Instagram, Stringer, Vev Radin/ Global Look press

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