Цифра дня: шляпа Индианы Джонса может уйти с молотка за 150 тысяч долларов
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Кадр из фильма «Бэтмен»
Самые преданные поклонники фильмов о Гарри Поттере, Индиане Джонс, Бэтмене или «Звездных войн» могут обзавестись вещами любимых персонажей. Обойдется это, правда, недешево.
Так, купить шляпу Индианы Джонса предлагают за 250 тысяч рублей, а очки и палочку Гарри Поттера — за 100 тысяч.
Ценителям винтажа предлагают ремень Бэтмена еще времен Майкла Китона. По сравнению с другими лотами стоит он весьма недорого — всего 10 тысяч долларов. А вот дроид на дистанционном управлении из блокбастера «Звездные войны: Скайуокер. Восход» обойдется в 120 тысяч долларов.
Такие торги решил провести аукционный дом Prop Store. Он пройдет с 29 июня по 1 июля в Голливуде, а общая выручка от мероприятия может превысить $6 млн.
Звездные вещи и реквизиты из фильмов пользуются большой популярностью среди преданных поклонников. Так, ранее бутсы Месси продали за 172 тысячи долларов.
Фото: кадры из фильмов
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