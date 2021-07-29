Цифра дня: Шакиру обвиняют в неуплате налогов на 14,5 млн евро
Шакира может оказаться на скамье подсудимых за неуплату в Испании налогов на сумму в 14,5 млн евро. Певице вменяют в вину совершение шести экономических преступлений, сообщает издание El Pais.
Шакира может избежать суда над собой, только если заключит сделку с обвиняющей стороной. Если соответствующие органы докажут вину певицы и танцовщицы, она может оказаться за решеткой.
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Фото: www.instagram.com/shakira
В суде заявили, что Шакира как налоговый резидент обязана делать отчисления регулярно. Но налоги она не платила в течение 2012-2014 годов.
В соответствии с законодательством Испании, если человек живет в стране более 6 месяцев, у него появляются финансовые обязательства, он должен платить налоги со всех доходов, в том числе полученных за рубежом.
Шакира в ответ на обвинения отвечает, что все указанные годы жила на Багамах, а не с Жераром Пике в Испании, куда приезжала лишь изредка.
Колумбийская певица познакомилась с футболистом Испании Жераром Пике весной 2010 года, когда он снялся в ее клипе Waka Waka (This Time for Africa). Официально роман она подтвердила несколько месяцев спустя. У пары растут два сына — Милан и Саша.
Фото и видео: Instagram
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