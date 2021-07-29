Цифра дня: Шакиру обвиняют в неуплате налогов на 14,5 млн евро

В соответствии с законодательством Испании, если человек живет в стране более 6 месяцев, у него появляются финансовые обязательства, он должен платить налоги со всех доходов, в том числе полученных за рубежом.

Шакира в ответ на обвинения отвечает, что все указанные годы жила на Багамах, а не с Жераром Пике в Испании, куда приезжала лишь изредка.

Колумбийская певица познакомилась с футболистом Испании Жераром Пике весной 2010 года, когда он снялся в ее клипе Waka Waka (This Time for Africa). Официально роман она подтвердила несколько месяцев спустя. У пары растут два сына — Милан и Саша.