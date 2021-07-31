Цифра дня: Сергей Зверев заработал за год 305 тысяч рублей

Так, на банковских счетах у Сергея имеется 308,9 тысяч рублей. Также в собственности шоумена две квартиры в столице, площадью 55 и 94 метра.

У стилиста на данный момент несколько источников дохода от компаний: «ТВ Хит», Сбербанк, «Comedy Club Production», «Российское Авторское Общество».

Сергей Зверев известен в последние годы не своими творческими достижениями, а борьбой за экологическую ситуацию в стране, в частности, в регионе озера Байкал. Он проводит пикеты за сохранение природной ценности водоема, несмотря на штрафы от правоохранительных органов.