Цифра дня: Сергей Зверев заработал за год 305 тысяч рублей
58-летний российский стилист и шоумен Сергей Зверев за прошлый год заработал 304,9 рублей, сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии.
Недавно исполнитель хита «Алла» выдвинулся кандидатом в депутаты Госдумы в избирком Республики Бурятия от партии «Зеленые». «Сегодня утром я подал документы в избирком Бурятии в Улан-Удэ в кандидаты в депутаты Госдумы по бурятскому одномандатному округу №9 от экологической партии "Зеленые"» — написал звезда в своем Instagram.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
По закону Зверев был обязан показать избирателям свои доходы.
Так, на банковских счетах у Сергея имеется 308,9 тысяч рублей. Также в собственности шоумена две квартиры в столице, площадью 55 и 94 метра.
У стилиста на данный момент несколько источников дохода от компаний: «ТВ Хит», Сбербанк, «Comedy Club Production», «Российское Авторское Общество».
Сергей Зверев известен в последние годы не своими творческими достижениями, а борьбой за экологическую ситуацию в стране, в частности, в регионе озера Байкал. Он проводит пикеты за сохранение природной ценности водоема, несмотря на штрафы от правоохранительных органов.
Фото и видео: Global Look Press
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