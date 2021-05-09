Цифра дня: семья Бари Алибасова потратила 58 миллионов рублей на лечение продюсера

Как уточнил адвокат Александр Бенхин, Алибасов может передвигаться только в инвалидном кресле. Лечение и уход обошелся семье в 58 миллионов рублей. В эту сумму входит и стоимость недавно купленной недвижимости в Петрово-Дальнем, где для пациента сделали сауну для прогрева спины, соляную комнату и лечебный кабинет.

Заботы по уходу за отцом легли на плечи сына. «К Бари Каримовичу будет приставлена охрана, также через друзей нашли профессионального реабилитолога - женщина проживает в Донецке, но уже срочно вылетела в Калининград к VIP-пациенту», - подчеркнул адвокат «СтарХиту».