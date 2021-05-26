Цифра дня: $208 млн заработал за год самый высокооплачиваемый спортсмен Конор Макгрегор

Общий доход Макгрегора за последние 12 месяцев достиг 208 миллионов долларов. На втором месте в списке — аргентинский нападающий каталонской «Барселоны» Лионель Месси (126 миллионов долларов), а на третьем оказался португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду (120 миллионов долларов).

Как стало известно изданию, боец около трех лет развивает личный бренд виски, бизнес принес ему 170 миллионов долларов. Он провел 27 поединков в смешанных единоборствах (MMA) и победил в 22 из них.

Следующий бой спортсмена пройдет 11 июля. Макгрегор выступит против американского бойца Дастина Пуарье.

Напомним, по оценкам Forbes, доход Макгрегора за минувший год составил 180 миллионов долларов. Основную долю этой суммы составляет прибыль от продажи контрольной доли в личном бренде виски Proper No. Twelve. Кроме того, Конор получил восемь миллионов долларов от рекламных контрактов, бои принесли ему 22 миллиона.