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Цифра дня: $208 млн заработал за год самый высокооплачиваемый спортсмен Конор Макгрегор

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Конор Макгрегор

Фото: Instagram/@thenotoriousmma

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор стал самым высокооплачиваемым спортсменом в мире за период с июня 2020 года по май 2021 года, издание Sportico составило рейтинг 100 наиболее богатых звезд спорта.

Общий доход Макгрегора за последние 12 месяцев достиг 208 миллионов долларов. На втором месте в списке — аргентинский нападающий каталонской «Барселоны» Лионель Месси (126 миллионов долларов), а на третьем оказался португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду (120 миллионов долларов).

Как стало известно изданию, боец около трех лет развивает личный бренд виски, бизнес принес ему 170 миллионов долларов. Он провел 27 поединков в смешанных единоборствах (MMA) и победил в 22 из них.

Следующий бой спортсмена пройдет 11 июля. Макгрегор выступит против американского бойца Дастина Пуарье.

Напомним, по оценкам Forbes, доход Макгрегора за минувший год составил 180 миллионов долларов. Основную долю этой суммы составляет прибыль от продажи контрольной доли в личном бренде виски Proper No. Twelve. Кроме того, Конор получил восемь миллионов долларов от рекламных контрактов, бои принесли ему 22 миллиона.

Фото: Instagram/@thenotoriousmma

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