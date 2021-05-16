Цифра дня: режиссер Джаник Файзиев задолжал государству 191 миллион

Джанику Файзиеву было выделено от государства на создание фильма о межгалактических боях порядка 600 миллионов рублей. Но творение 59-летнего режиссера не оправдало ожиданий. В прокате фильм собрал всего 106 миллионов, а режиссеру пришел счет на погашение долга в 191 миллион.

Такой незначительный успех фильма создатели связывают непосредственно с пандемией. Фильм вышел в августе прошлого года, когда меры по борьбе с коронавирусом были серьезнее, и на сеанс в кино можно было продать только 50 билетов. В связи с этим посещаемость кинотеатров была значительно ниже.

Поэтому теперь на Файзиеве числится крупный долг, который он пока не погасил. Помимо этого, как сообщает телеграм-канал Mash, режиссер перестал платить налоги, и все его банковские счета на данный момент заблокированы.

Семейный блокбастер «Вратарь галактики» рассказывает о мире после галактической войны. Между инопланетными атлетами проходят бои, в которые случайно попал обычный парень Антон, обладающий сверхспособностями.