Цифра дня: персидский маг из «Битвы экстрасенсов» требует 3,5 миллиона с киностудии

Мехди Эбрагими, персидский маг и победитель шоу «Битвы экстрасенсов» судится со студией «Маг фильм» из-за картины, которая так и не вышла на экраны. Об этом рассказывает телеграм-канал Mash.

Участник шоу вложил 2,5 миллиона в съёмки картины под названием «Хроники пропавшей экспедиции» производства «Маг фильм», однако на экраны фильм так и не вышел.

Маг потребовал расторгнуть договор, вернуть ему деньги и выплатить компенсацию. В компании, конечно, заявили, что договора не было, а сам фильм готов – просто на экраны ещё не вышел. Несмотря на эти аргументы, суд признал правоту Эбрагими.

Победитель третьего сезона шоу «Битва экстрасенсов» Мехди Эбрагими пишет книги и песни, рисует картины, оказывает психологическую помощь, а также консультирует в качестве экстрасенса.

У мага есть собственная галерея искусств «Жуковка Арт», в которой представлены персидские ковры, а также произведения, созданные самим Эбрагими.