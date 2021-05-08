Цифра дня: Оксана Самойлова арендовала яхту на отдыхе за 60 тысяч евро в неделю

Рэпер Джиган с супругой Осканой Самойловой и четырьмя детьми улетели на очередной отдых в жаркую страну. Семья постоянно делиться с подписчиками подробностями своей жизни.

33-летняя Оксана рассказала, что на этот раз супруги решили выбрать для проживания не отель, а яхту. «Это совсем-совсем другие Мальдивы. Жить тут на лодке — это что-то просто фантастическое. У нас нереальная программа путешествия по атоллам с акулами, дельфинами, китами, мантами, ужинами и обедами на необитаемых островах», – написала бизнесвумен на своей странице в Instargram.