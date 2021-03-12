Цифра дня: наследство принца Гарри от принцессы Дианы превышает 13 миллионов долларов

Принц Гарри и Меган Маркл решили выбрать независимость и жить самостоятельно в США после конфликтов с королевской семьей, и многие задавались вопросом, на какие средства жила пара.

Ответ на этот вопрос прозвучал в интервью, которое Гарри и Меган дали Опре Уинфри, — им помогло наследство, которое сыну оставила принцесса Диана.

Точную сумму наследства принц Гарри не назвал — однако этим вопросом озадачились аналитики. Как публикует Page Six, наследство может составлять около 13 миллионов долларов. Первоначальная сумма была около 8,9 миллиона долларов, однако инвестиции увеличили капитал.

К своему капиталу принц Гарри относится бережно — даже прибыв в США, они не стали арендовать свое жилье, а поселились в особняке одного из своих друзей, которые остались неназванными.

Ранее принц Гарри и Меган Маркл дали скандальное интервью Опре Уинфре, в котором рассказали о давлении на беременную Маркл, а также о проявлениях расизма в королевской семье. Букингемский дворец уже прокомментировал заявления пары.