Цифра дня: Месси ушел из «Барселоны» во французский «ПСЖ» с зарплатой в 50 млн евро
Зарплата одного из самых высокооплачиваемых футболистов в мире станет в 1,5 раза меньше, сообщил журналист Николо Скира.
Если ранее, по данным Forbes, Лионель получал в «Барселоне» 78 млн евро в год, то с этого момента за сезон в «Пари Сен-Жермен» ему будут платить 50 млн. Известно, что спортсмен подписал трехлетний контракт.
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Фото: Picture-alliance
Звездами французского клуба, помимо Месси, являются такие знаменитые футболисты как: Серхио Рамос, Неймар и Килиан Мбаппе.
Напомним, что 34-летний Лионель Месси расторг контракт с «Барселоной» из-за финансовых трудностей клуба. Им стало не по силам выплачивать гонорар футболисту.
Аргентинский спортсмен играл за испанский клуб на протяжении всей своей карьеры. С 2000 по 2003 год в молодежном составе и с 2003 в основном.
Фото и видео: Picture-alliance
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