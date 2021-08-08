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Цифра дня: Месси ушел из «Барселоны» во французский «ПСЖ» с зарплатой в 50 млн евро

Президент футбольного клуба «Барселона» Жоан Лапорта подтвердил переход спортсмена в команду «ПСЖ». На следующей неделе Месси будет представлен как новый игрок. Парижский клуб арендовал Эйфелеву башню для проведения этого значимого события. «Месси переходит в «ПСЖ». Я бы хотел, чтобы он продолжил играть за «Барселону», но это было невозможно», — сказал Лапорта.
Цифра дня: Месси ушел из «Барселоны» во французский «ПСЖ» с зарплатой в 50 млн евро

Зарплата одного из самых высокооплачиваемых футболистов в мире станет в 1,5 раза меньше, сообщил журналист Николо Скира.

Если ранее, по данным Forbes, Лионель получал в «Барселоне» 78 млн евро в год, то с этого момента за сезон в «Пари Сен-Жермен» ему будут платить 50 млн. Известно, что спортсмен подписал трехлетний контракт.

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Во время полуфинального футбольного матча Кубка Америки 2021

Фото: Picture-alliance

Звездами французского клуба, помимо Месси, являются такие знаменитые футболисты как: Серхио Рамос, Неймар и Килиан Мбаппе.

Месси покидает «Барселону»

Напомним, что 34-летний Лионель Месси расторг контракт с «Барселоной» из-за финансовых трудностей клуба. Им стало не по силам выплачивать гонорар футболисту.

Аргентинский спортсмен играл за испанский клуб на протяжении всей своей карьеры. С 2000 по 2003 год в молодежном составе и с 2003 в основном.

Фото и видео: Picture-alliance

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