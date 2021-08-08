Цифра дня: Месси ушел из «Барселоны» во французский «ПСЖ» с зарплатой в 50 млн евро

Зарплата одного из самых высокооплачиваемых футболистов в мире станет в 1,5 раза меньше, сообщил журналист Николо Скира.

Если ранее, по данным Forbes, Лионель получал в «Барселоне» 78 млн евро в год, то с этого момента за сезон в «Пари Сен-Жермен» ему будут платить 50 млн. Известно, что спортсмен подписал трехлетний контракт.