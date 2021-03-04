Цифра дня: антикварную мебель цирковой династии Дуровых продадут за 295 тысяч долларов

Всемирно известная дрессировщица Наталья Дурова мечтала, что мебель в стиле ампир после ее кончины отправится в музеи. Речь идет о 17 предметах редчайшей антикварной мебели из тополя, карельской березы и даже красного дерева.

Однако после смерти Дуровой родственники долгое время судились за все имущество, которое в итоге получила внучка артистки цирка — Елизавета Соловьёва.

Девушка в роскошных антикварных диванах, шкафах и креслах особой исторической ценности не увидела, а потому решила все это продать ни много ни мало, за 295 тысяч долларов.

Наталья Дурова была правнучкой Владимира Леонидовича Дурова, который в 1912 году открыл театр живого уголка, ставший началом для всемирной известной династии дрессировщиков.

Наталья Дурова родилась в 1934 года, а на сцене цирка начала появляться уже в пять лет. С началом Великой отечественной войны выступала с отцом во фронтовых бригадах на передовой, в госпиталях.

Скончалась Наталья Дурова 27 ноября 2007 года в Москве. Похоронена рядом с В. Л. Дуровым на Новодевичьем кладбище