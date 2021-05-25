Цифра дня: Мадонна купила особняк в Лос-Анджелесе за 19,3 млн долларов

Дом имеет площадь 1 244 квадратных метров, в нем девять спален и 11 ванных комнат. Он находится на обширном участке в эксклюзивном закрытом жилом комплексе. Изначально особняк купили три года назад за 18,2 миллиона долларов и выставили на продажу в июне 2020 года.

Дом оформлен в фермерском стиле. Он отличается поразительным дизайном с использованием сайдинга из белого, темно-красного дерева и золотисто-коричневого камня. Большие окна в черной рамке украшают переднюю часть здания на первом и втором этажах. Есть гараж на пять автомобилей со стеклянной дверью и внутренней подсветкой. Внутри дом отличается минималистичным дизайном с белыми стенами, многоцветным полом из твердых пород дерева и большим количеством естественного света.