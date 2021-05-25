Цифра дня: Мадонна купила особняк в Лос-Анджелесе за 19,3 млн долларов
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Фото: Instagram/@madonna
В 2018 году она переехала в Лиссабон, чтобы ее приемный сын Давид Банда мог тренироваться в молодежной академии португальского клуба «Бенфика». Теперь 62-летняя Мадонна вернулась обратно и все еще заботится о том, чтобы ее дети были активными. Судя по фотографиям, в новом доме звезда часто играет в баскетбол с детьми — 15-летним Дэвидом, 15-летним Мерси Джеймсом и восьмилетними дочерями-близнецами Эстер и Стеллой.
Дом имеет площадь 1 244 квадратных метров, в нем девять спален и 11 ванных комнат. Он находится на обширном участке в эксклюзивном закрытом жилом комплексе. Изначально особняк купили три года назад за 18,2 миллиона долларов и выставили на продажу в июне 2020 года.
Дом оформлен в фермерском стиле. Он отличается поразительным дизайном с использованием сайдинга из белого, темно-красного дерева и золотисто-коричневого камня. Большие окна в черной рамке украшают переднюю часть здания на первом и втором этажах. Есть гараж на пять автомобилей со стеклянной дверью и внутренней подсветкой. Внутри дом отличается минималистичным дизайном с белыми стенами, многоцветным полом из твердых пород дерева и большим количеством естественного света.
Фото и видео: Instagram/@madonna
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