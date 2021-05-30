Цифра дня: Егор Крид показал часы стоимостью 1,5 млн рублей
26-летний успешный российский исполнитель Егор Крид известен своей любовью к дорогим машинам, трендовым брендам одежды и необычным аксессуарам. Артист не стал изменять себе, и отправляясь на вечеринку, в качестве украшения выбрал часы, иллюстрированные бриллиантами. Стоимость такого аксессуара от легендарной швейцарской компании около 1,5 млн рублей. Рэпер продемонстрировал дорогое украшение подписчикам на своей странице в Instagram.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @egorkreed/Instagram
Последнее время артист постоянно экспериментирует со своей внешностью и, возможно, пытается найти свой собственный стиль. Внешность Егора часто подвергается критике в сети. Недавно артист покрасил волосы в черный цвет, и внимательные пользователи сразу стали сравнивать артиста со звездой российского Tik-Tokа Даней Милохиным. Через некоторое время блогер избавился от темного цвета и перевоплотился из брюнета в блондина. То же самое сделал и Крид.
Также недавно музыкант сравнил себя с известным рэпером Эминемом, выложив фото с подписью: «Крид из 2018, Эминем из 2000».
Фото и видео: @egorkreed/Instagram
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