Цифра дня: Дом моды Вячеслава Зайцева задолжал 40 миллионов рублей

По словам женщины, Дом моды дизайнера погряз в долгах. Сумма набралась приличная – 40 миллионов рублей. Откуда Зайцев возьмет средства на его погашение, пока неизвестно. Керимова уточнила, что готова решить вопросы. Дом моды нуждается в хорошем менеджменте, и она готова взять на себя эти обязанности.

Дизайнер считает, что детище известного российского кутюрье должно жить. «Я готова купить Дом моды Зайцева!» - добавила она. Как пишет «Собеседник», модельер добавила: потребуется время, чтобы вывести предприятие на хороший уровень. Керимова отметила, что в своем творчестве всегда ориентировалась на Зайцева, он же учил ее экспериментировать.