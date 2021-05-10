Цифра дня: Дом моды Вячеслава Зайцева задолжал 40 миллионов рублей
Фото: Global Look Press
По словам женщины, Дом моды дизайнера погряз в долгах. Сумма набралась приличная – 40 миллионов рублей. Откуда Зайцев возьмет средства на его погашение, пока неизвестно. Керимова уточнила, что готова решить вопросы. Дом моды нуждается в хорошем менеджменте, и она готова взять на себя эти обязанности.
Дизайнер считает, что детище известного российского кутюрье должно жить. «Я готова купить Дом моды Зайцева!» - добавила она. Как пишет «Собеседник», модельер добавила: потребуется время, чтобы вывести предприятие на хороший уровень. Керимова отметила, что в своем творчестве всегда ориентировалась на Зайцева, он же учил ее экспериментировать.
Модельер Вячеслав Зайцев уже несколько лет живет с серьезной болезнью. Врачи диагностировали кутюрье болезнь Паркинсона, из-за чего он почти не говорит и не узнает близких. 2 марта Зайцев отметил свое 83-летие. Праздник по случаю дня рождения модельера прошел в отеле «Советский» в Москве. В качестве приглашенных гостей были самые близкие друзья Зайцева. В их числе Алла Пугачева, Максим Галкин, Лев Лещенко, Татьяна Михалкова, Надежда Бабкина и другие.
Зайцев узнал о своем диагнозе несколько лет назад. Врачи предупредили модельера, что болезнь Паркинсона не поддается лечению. Сейчас кутюрье живет с помощью поддерживающей терапии.
Фото: Global Look Press
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