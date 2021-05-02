Цифра дня: бутсы Месси продали за 172 тысячи долларов

Стало известно о новой продаже обуви знаменитости по рекордной цене. На этот раз баснословную сумму выложили за бутсы Месси, в которых он побил рекорд Пеле. Так, в декабре 2020 года он вышел в матче против «Вальядолида» и забил свой 644-й мяч за один клуб, обойдя Пеле, которому этот рекорд принадлежал ранее.

Обувь была продана за 125 тысяч фунтов стерлингов, или 172,7 тысячи долларов на аукционе. Об этом в Twitter сообщил аукционный дом Christie’s.

Вырученные за бутсы средства пойдут на поддержку проекта по здравоохранению университетской больницы Vall d’Hebron в Барселоне.

Ранее за огромные деньги были проданы кроссовки Канье Уэста. Пару Nike Air Yeezy 1, в которой рэпер выступал на сцене музыкальной премии «Грэмми» в 2008 году, он продал за 1 800 000 долларов.