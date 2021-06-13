Цифра дня: Бородина подарила дочери украшение за полмиллиона рублей
Ксения Бородина на днях отметила день рождения Маруси – дочери от первого брака с предпринимателем Юрием Будаговым. Девочке исполнилось 12 лет. В честь праздника счастливая мама преподнесла ребенку не куклы и игрушки, а ювелирное украшение от легендарного бренда Tiffany.
Маруся с радостью приняла подарок, стоимость которого может варьироваться от 400 тысяч рублей до более миллиона, в зависимости от длины цепочки. Ювелирное украшение выполнено из розового золота и украшено бриллиантами. Примерная стоимость подарка около полумиллиона рублей.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Global Look Press
Ксения любит баловать дочерей брендовыми вещами.
Свой подарок телеведущая «Дома-2» и блогер дополнила трогательным постом в личном блоге, адресованным Марусе.
Фото: @borodylia/Instagram
«Моя любовь. Сегодня твой день, сияй моя малышка, если бы была возможность тебя загадать, то мне даже бы в голову не пришло, загадать столько положительных качеств. Мне тебя Бог подарил, чтобы я поняла, что такое настоящая любовь. Когда любят вопреки. Когда ты гордишься каждой минутой, что у тебя такая девочка неземная. Малышка моя, мы с тобой очень много прошли, когда-то мы были одни и сумели все преодолеть. Я всегда хотела подарить тебе лучшую жизнь, много добра и любви, прости, если иногда мы переживаем трудности, обещаю, что никогда тебя не подведу. Ты моя душа, моё сокровище, моя принцесса. Горжусь тобой, люблю тебя, мамино солнышко. Сестрёнка плачет, скучает очень по тебе, обожает тебя, ты для неё самый главный кумир. Ты лучшая старшая сестра. Сегодня тебе 12 лет. Я все думаю, наверно ты такая взрослая, но говоря по телефону, оказавшись в дали от меня сегодня, я поняла, что ты ещё совсем ребёнок, нежный, мамин котёнок. Люблю», – написала Ксения.
Напомним, что бизнесмен Юрий Будагов и телеведущая Ксения Бородина поженились в 2008 году. В 2009 у супругов родилась дочь Маруся. Пара рассталась, когда девочке было 2 года. С 2015 года ведущая находится в браке с Курбаном Омаровым. В том же году у пары родилась дочь Тея.
Фото и видео: @borodylia/Instagram, Global Look Press
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