Цифра дня: Анастасия Решетова похвалилась часами за 16 миллионов

Жизнь у Анастасии Решетовой складывается и после расставания с Тимати. Модель стала ведущей нового шоу на канале «ТНТ», а по слухам, обзавелась и новым возлюбленным. С рэпером отношения тоже складываются хорошо — они вместе воспитывают своего сына Ратмира.

В своем блоге Анастасия демонстрирует роскошную жизнь — девушка часто отдыхает в Дубае, а сегодня продемонстрировала в блоге шикарные часы.