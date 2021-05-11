Цифра дня: Анастасия Решетова похвалилась часами за 16 миллионов
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @volkonskaya.reshetova
Жизнь у Анастасии Решетовой складывается и после расставания с Тимати. Модель стала ведущей нового шоу на канале «ТНТ», а по слухам, обзавелась и новым возлюбленным. С рэпером отношения тоже складываются хорошо — они вместе воспитывают своего сына Ратмира.
В своем блоге Анастасия демонстрирует роскошную жизнь — девушка часто отдыхает в Дубае, а сегодня продемонстрировала в блоге шикарные часы.
Фото: @volkonskaya.reshetova
Как определили журналисты издания «ВокругТВ», стоимость изделия составляет 16 миллионов рублей.
Кто именно подарил Анастасии такой дорогой подарок, неизвестно — однако этого можно ожидать по крайней мере от Тимати, которого организаторы шоу «Холостяк» уже окрестили, как самого щедрого участника.
Также Анастасию подозревают в связях с новым мужчиной, который некоторое время назад заваливал Решетову роскошными букетами.
Фото и видео: Instagram Анастасии Решетовой
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!