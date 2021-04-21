Цифра дня: 630 миллионов долларов отсудила жена олигарха после развода

Татьяне Ахмедовой удалось выиграть дело – женщина сумела отсудить 630 миллионов долларов у бывшего мужа. Об этом рассказывает The Sun.

Исход дела очень удивил олигарха – Ахмедов был до последнего уверен, что суд примет решение в его пользу. Он неоднократно заявлял, что заботился о своей жене, несмотря на многочисленные измены с ее стороны, и позволял ей жить, как королеве, и что это разбирательство с ее стороны наглое злоупотребление британской правовой системой.

Интересно, что сын Татьяны и Фархада, Темур, тоже принял участие в судебном разбирательстве, причем встал на сторону отца. Сама Татьяна не в обиде на сына – она считает, что на него попросту надавил его отец.

«Как отец, он манипулировал своей родительской ответственностью, как муж — позорил роль хорошего отца и вместо этого стремился уничтожить и направить свою мстительную пропаганду на манипулирование, издевательство и использование судов в Англии и за рубежом. Сегодняшнее решение суда — неизбежный вывод, учитывая неспособность Фархада вести себя достойно в первой инстанции. Это соглашение должно было быть достигнуто мирным путем, как я предлагала много раз», – заявила Татьяна.