Цифра дня: 60 миллионов долларов делят в суде российский бизнесмен и дочь депутата Госдумы

41-летний российский бизнесмен Дмитрий Цветков и 33-летняя бывшая модель и дочь депутата от партии «Единая Россия» Рината Хайрова Эльсина приняли решение расстаться. Об этом сообщает издание The Times. Пара подала на развод в суд Лондона и должна будет поделить между собой состояние в 60 миллионов долларов или 42 миллиона фунтов стерлингов. На данный момент урегулировать раздел имущества мирно у супругов не получается.

Супруги проживали вместе с двумя детьми в особняке в графстве Суррей, которое приобрела Эльсина в 2018 году. Стоимость одного только дома составляет 22 миллиона фунтов стерлингов. Кроме этого, супруги имеют 5 квартир в Лондоне, дома в Дубае и на Кипре. Дмитрий претендует также и на автомобили, произведения искусства и украшения, хотя Хайрова платила за эти вещи сама, и готова подтвердить эту информацию суду документально.

Предположительно, Цветков сам ушел из дома. А супруга, по сообщениям адвокатов Дмитрия, забрала у него паспорт, но представитель Эльсины эту информацию не подтверждает. Сама же девушка отказывается комментировать происходящее в семье без нужной на то необходимости.