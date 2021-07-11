Цифра дня: 150 тысяч долларов требует суд от певицы Дуа Липы за публикацию в Instagram
Как сообщает Daily Mail, компания Integral Images требует взыскать с 25-летней британской исполнительницы Дуа Липы 150 тысяч долларов в качестве компенсации за использование изображения, которое принадлежит агентству, в личных целях.
Дело в том, что в конце 2019 года певица опубликовала на своей странице в Instagram фотографию, на которой изображено, как она садится в самолет в огромной шляпе.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Global Look Press
На данный момент публикация удалена, но агентство считает, что исполнительница выложила фото с личной финансовой выгодой, ведь ее аккаунт в социальной сети монетизируется.
В деле, которое предъявили суду представители Integral Images восемь страниц текста с объяснениями о том, что Дуа нарочно использовала принадлежащие агентству фото без разрешения.
Компания требует суда присяжных и возмещения всех затрат на судебные издержки, помимо компенсации.
«Учетная запись монетизируется, поскольку она содержит контент, предназначенный для привлечения подписчиков, которые через ссылку и/или рекламу направляются на использование и покупку контента Ответчика, Ответчик получает прибыль от этой деятельности», – говорится в жалобе суду.
Сама певица пока никак не прокомментировала ситуацию.
Фото и видео: Global Look Press
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