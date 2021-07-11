Цифра дня: 150 тысяч долларов требует суд от певицы Дуа Липы за публикацию в Instagram

В деле, которое предъявили суду представители Integral Images восемь страниц текста с объяснениями о том, что Дуа нарочно использовала принадлежащие агентству фото без разрешения.

Компания требует суда присяжных и возмещения всех затрат на судебные издержки, помимо компенсации.

«Учетная запись монетизируется, поскольку она содержит контент, предназначенный для привлечения подписчиков, которые через ссылку и/или рекламу направляются на использование и покупку контента Ответчика, Ответчик получает прибыль от этой деятельности», – говорится в жалобе суду.

Сама певица пока никак не прокомментировала ситуацию.