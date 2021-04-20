Цифра дня: 13 миллионов за год заработала компания жениха Макеевой

Поклонники Анастасии Макеевой в комментариях к ее постам в Instagram часто пишут, что актриса могла бы найти кого-нибудь получше, чем простой рабочий.

Журналисты издания «Комсомольская правда», однако, выяснили, что Роман – не просто рабочий.

У Малькова оказалась собственная строительная фирма, которой, более того, удалось прекрасно заработать в период карантина по коронавирусу, когда многие бросились делать ремонт.

Доход за последний год у фирмы составил 13 миллионов рублей. Однако, раньше таких доходов у мужчины не было, а в 2019 году он и вовсе оказался на грани кризиса.

Можно было бы предположить, что своими доходами он обязан влиятельной возлюбленной, однако сама Макеева, как уточняет kp.ru, накопила внушительные долги – актриса задолжала более 100 тысяч рублей.

Из-за просроченного платежа сумма долга Анастасии растет

Ранее Макеева жестко раскритиковала бывшую жену своего возлюбленного, заявив, что она меркантильная и хочет привлечь к себе внимание, потому что жадная до славы.