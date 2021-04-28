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Цифра дня: 10,7 миллиарда долларов долга оставил семье умерший глава Samsung

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Ли Гон Хи

Фото: East News

Скончавшийся руководитель производителя электроники Samsung Ли Гон Хи оставил семье рекордные долги, об этом рассказали родственники бизнесмена.

Общая задолженность по налогам составила 12 триллионов вон (10,7 миллиарда долларов). Базой для рекордного налога стали недвижимость, предметы искусства, акции компании Samsung, принадлежавшие Ли Гон Хи и унаследованные его родственниками. В ближайшее время юристы должны перераспределить богатство предпринимателя между членами семьи, однако в каком именно порядке, неизвестно.

Наследники намерены пожертвовать один триллион вон (900 миллионов долларов) на науку. Деньги пойдут на исследования в области борьбы с вирусными заболеваниями. Кроме того, они хотят отдать на благотворительность средства от 23 тысяч произведений искусства общей стоимостью два триллиона вон (1,8 миллиарда долларов).

Ли Гон Хи стал председателем Samsung Group в 1987 году. Под его руководством компания из небольшого корейского производителя выросла в крупную международную корпорацию. Как пишет ТАСС, Ли Гон Хи скончался в октябре 2020 года. На момент его смерти состояние бизнесмена оценивалось в 25 триллионов вон (22,5 миллиарда долларов), что делало его самым богатым человеком Южной Кореи.

Фото: East News, Global Look Press, picture-alliance.com

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