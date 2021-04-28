Цифра дня: 10,7 миллиарда долларов долга оставил семье умерший глава Samsung

Наследники намерены пожертвовать один триллион вон (900 миллионов долларов) на науку. Деньги пойдут на исследования в области борьбы с вирусными заболеваниями. Кроме того, они хотят отдать на благотворительность средства от 23 тысяч произведений искусства общей стоимостью два триллиона вон (1,8 миллиарда долларов).

Ли Гон Хи стал председателем Samsung Group в 1987 году. Под его руководством компания из небольшого корейского производителя выросла в крупную международную корпорацию. Как пишет ТАСС, Ли Гон Хи скончался в октябре 2020 года. На момент его смерти состояние бизнесмена оценивалось в 25 триллионов вон (22,5 миллиарда долларов), что делало его самым богатым человеком Южной Кореи.