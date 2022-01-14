«Чувствую себя замечательно»: Вячеслав Зайцев после тяжелой болезни возвращается к работе

Материалы для новой коллекции уже закуплены, эскизы готовы. Но, по словам Зайцева, этого мало. «Коллекция — это лишь один из шагов. Открою секрет: перемены в «Доме моды» с нее только начнутся. Сейчас я активно работаю над сменой руководящего состава. В ближайших планах возвращение на работу уволенных, а также набор новых, молодых и талантливых. Я в поисках свежих идей, новых дизайнеров, которые в своем творчестве опираются на мой стиль», — рассказал модельер.

Он также заявил, что больше не позволит без его ведома продавать какое-либо имущество, принадлежащее «Дому моды». В прошлом году руководство, которое Зайцев обязался сменить, продало целую пристройку к зданию на проспекте Мира в Москве.

«Ни в коем случая я не буду продавать части здания «Дома моды», больше ни квадратного метра не отдам. Скажу вот еще что. Я впредь не позволю совершать сделки за моей спиной. Я являюсь владельцем контрольного пакета акций, и я не согласую такие сделки ни при каких обстоятельствах. Я полон сил и энергии, чтобы возродить былую славу моего "Дома моды"», — заключил 83-летний дизайнер.