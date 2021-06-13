«Чувствую себя обезьянкой»: что ощущает Анна Заворотнюк, когда с ней говорят о маме

Анна рассказала, что даже с родственниками предпочитает редко затрагивать эту болезненную тему, которая только эмоционально истощает: «Я понимаю, когда спрашивают друзья. Очень благодарна за то, что они и не спрашивают, а если делают это, то предельно тактично. Но когда абсолютно незнакомые люди, начинают задавать вопросы. Вопросы, которые мне неудобно даже озвучить, я чувствую себя обезьянкой в клетке. Но моя жизнь — не цирк. Я закрытый человек и была бы моя воля, я бы абсолютно все хранила в себе, мне так легче. Порой просто хочется стать невидимкой», — заключила она.

Из-за сильного стресса, сама Анна, долгое время лечилась от депрессии: «Я лечилась на протяжении полутора лет, и до сих пор это делаю. Я поменяла свою голову, научилась принимать удары судьбы со смирением. Когда-нибудь я обязательно найду в себе силы рассказать свою историю. Я узнала, что такое настоящая депрессия и как важно любить жизнь. Сейчас я безмерно благодарна людям, которые буквально вытащили меня с самого дна. Если в вашей жизни есть хотя бы один такой человек, то вам очень повезло».