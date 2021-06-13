«Чувствую себя обезьянкой»: что ощущает Анна Заворотнюк, когда с ней говорят о маме
Больше года, известная актриса Анастасия Заворотнюк, лечится от страшной болезни — рака головного мозга. Рядом с ней всегда находятся муж и дети, которые помогают стойко пройти все испытания. Но из-за активности в социальных сетях, именно 25-летняя Анастасия чаще всего сталкивается с мнением окружающих, которые часто, сама девушка, считает бестактными: «На неделе была у врача, просто обследование. Две женщины в кабинете. В месте, где ты вообще не ожидаешь никаких личных вопросов, начинается: «А это правда что пишут? А то, а се? Ой, я прям плакала когда узнала». Когда узнала, плакала я!», — делится тяжелыми эмоциями Анна.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press
Девушка также добавила: «Это так странно, когда многие вокруг знают о том, что происходит у тебя в жизни. Знают, кто ты».
Анна рассказала, что даже с родственниками предпочитает редко затрагивать эту болезненную тему, которая только эмоционально истощает: «Я понимаю, когда спрашивают друзья. Очень благодарна за то, что они и не спрашивают, а если делают это, то предельно тактично. Но когда абсолютно незнакомые люди, начинают задавать вопросы. Вопросы, которые мне неудобно даже озвучить, я чувствую себя обезьянкой в клетке. Но моя жизнь — не цирк. Я закрытый человек и была бы моя воля, я бы абсолютно все хранила в себе, мне так легче. Порой просто хочется стать невидимкой», — заключила она.
Из-за сильного стресса, сама Анна, долгое время лечилась от депрессии: «Я лечилась на протяжении полутора лет, и до сих пор это делаю. Я поменяла свою голову, научилась принимать удары судьбы со смирением. Когда-нибудь я обязательно найду в себе силы рассказать свою историю. Я узнала, что такое настоящая депрессия и как важно любить жизнь. Сейчас я безмерно благодарна людям, которые буквально вытащили меня с самого дна. Если в вашей жизни есть хотя бы один такой человек, то вам очень повезло».
Фото и видео: Рамблер, Global Look press, StarFace, Komsomolskaya Pravda
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