«Чуть не уронила телефон!» Рианна показала фото девочки, похожей на нее как близнец

Рианна показала в Instagram фото девочки, которая, как две капли воды похожа на нее саму. Певица не рассказала, откуда узнала о малышке, которую зовут Алаа, но призналась, что чуть не уронила телефон от неожиданности.
За несколько часов на страницу Алаи подписались десятки тысяч человек. Instagram девочки от ее имени ведет мама. Она поблагодарила Рианну за то, что опубликовала фото малышки. «Я всегда мечтала стать моделью», - последовало сообщение от имени Алаи.
Многомиллионная армия подписчиков Рианны единодушно признала девочку близнецом певицы. «Как такое возможно?», «Близнецы!», «Подожди. Как. Стоп. Я умер. Я не могу. Принять. Это», - написали поклонники Рианны.
Фото Алаи разместила и супермодель Тайра Бэнкс. «SOS. Кто-нибудь помогите мне», - выразила она свои эмоции, отметив, что девочка – это копия Рианны и ее самой.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram, Picture Alliance
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!