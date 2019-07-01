«Чуть не упала в обморок»: Роза Сябитова показала, как похорошела с дочкой за несколько лет

Ведущая шоу «Давай поженимся» Роза Сябитова разместила в социальной сети коллаж из двух фотографий – старой и новой. На первом снимке и сваха, и ее дочь выглядят более полными, чем на втором.
«Недавно нашла фото с Ксюшей и чуть не упала в обморок! Посмотрите разницу. Ведь была моложе. Почему мы с Ксенией сейчас выглядим намного лучше? В чем секрет?» - задалась вопросом Роза (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).
«Чем старше, тем эффектнее. Пересматривая старые фото тоже бываю в шоке)))»,
«Стилисты-визажисты молодцы и пластика творит чудеса»,
«Секрет в деньгах)))»,
«В похудании) эффект на лицо- по себе знаю, чем худее, тем моложе выглядит человек»,
«Это не секрет, это бабло», - ответили подписчики.
Напомним, Роза Сябитова замужем была дважды. В первом браке, который продлился 10 лет, родились двое детей – Денис и Ксения. Супруг Розы умер молодым после сердечного приступа. Во второй раз сваха вышла замуж после съемок в программе «Давай поженимся». Но брак оказался неудачным и распался.
Роза также через программу пыталась наладить личную жизнь обоих своих детей, но из этого ничего не вышло. Для Ксении Роза устроила пышную свадьбу в одном из самых дорогих московских клубов, на празднике гулял весь столичный бомонд. Но молодые прожили недолго и развелись. Позже в СМИ появилась информация, что свадьба была инсценирована. Сейчас Ксения свободна, как и Денис.
Текст: Галина Нежнева
Фото: Instagram
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