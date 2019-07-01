«Чуть не упала в обморок»: Роза Сябитова показала, как похорошела с дочкой за несколько лет

«Недавно нашла фото с Ксюшей и чуть не упала в обморок! Посмотрите разницу. Ведь была моложе. Почему мы с Ксенией сейчас выглядим намного лучше? В чем секрет?» - задалась вопросом Роза (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).

«Чем старше, тем эффектнее. Пересматривая старые фото тоже бываю в шоке)))»,

«Стилисты-визажисты молодцы и пластика творит чудеса»,

«Секрет в деньгах)))»,

«В похудании) эффект на лицо- по себе знаю, чем худее, тем моложе выглядит человек»,

«Это не секрет, это бабло», - ответили подписчики.