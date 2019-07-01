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«Чуть не упала в обморок»: Роза Сябитова показала, как похорошела с дочкой за несколько лет

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Роза и Ксения Сябитовы

Фото: Instagram
Знаменитая сваха поделилась старыми и новыми снимками с Ксенией.

Ведущая шоу «Давай поженимся» Роза Сябитова разместила в социальной сети коллаж из двух фотографий – старой и новой. На первом снимке и сваха, и ее дочь выглядят более полными, чем на втором.

«Недавно нашла фото с Ксюшей и чуть не упала в обморок! Посмотрите разницу. Ведь была моложе. Почему мы с Ксенией сейчас выглядим намного лучше? В чем секрет?» - задалась вопросом Роза (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).

«Чем старше, тем эффектнее. Пересматривая старые фото тоже бываю в шоке)))»,

«Стилисты-визажисты молодцы и пластика творит чудеса»,

«Секрет в деньгах)))»,

«В похудании) эффект на лицо- по себе знаю, чем худее, тем моложе выглядит человек»,

«Это не секрет, это бабло», - ответили подписчики.

Дети Розы Сябитовой в «Давай поженимся»

Напомним, Роза Сябитова замужем была дважды. В первом браке, который продлился 10 лет, родились двое детей – Денис и Ксения. Супруг Розы умер молодым после сердечного приступа. Во второй раз сваха вышла замуж после съемок в программе «Давай поженимся». Но брак оказался неудачным и распался.

Роза также через программу пыталась наладить личную жизнь обоих своих детей, но из этого ничего не вышло. Для Ксении Роза устроила пышную свадьбу в одном из самых дорогих московских клубов, на празднике гулял весь столичный бомонд. Но молодые прожили недолго и развелись. Позже в СМИ появилась информация, что свадьба была инсценирована. Сейчас Ксения свободна, как и Денис.

Текст: Галина Нежнева

Фото: Instagram

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