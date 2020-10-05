«Чуть не развелись»: Анна Хилькевич решила станцевать вместе с мужем

Подписчики оценили попытку, а заодно предупредили относительно развода, отметив, что будут очень расстроены:

«Половина страны держится 😂😂😂 не сдаёмся, три месяца осталось😂», «Классные🔥🔥🔥», «Даже не думайте», «Крутые🤤🤤 а сколько вы уже вместе?🌺😍», «Моя самая любимая пара♥️ не расставайтесь никогда», «Даже не думайте! Чтоб любили и уважали друг друга всю жизнь!!», «Не шути, пожалуйста, на такие темы.🙏 Если ВЫ разведетесь, я перестану вообще во что либо верить❤️😒», «Примерно так же решили мне приготовить ужин вместе с мужем. Чуть не развелись», «А что, разве из за танца можно так сильно поссориться?».

Актриса часто делится фрагментами своей жизни – рассказывает о работе, об отдыхе и своих хобби, и, чаще всего, о воспитании своих дочерей. Анна нередко публикует детские снимки, делится своими советами и спрашивает мнения подписчиков по вопросам воспитания.