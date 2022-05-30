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Чуть не потеряли: Филипп Киркоров получил серьезную травму
Ремонт дома обходится поп-королю слишком дорого.
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Фото: Komsomolskaya Pravda /Global Look Press
Филипп Киркоров, в отличие от других знаменитостей, предпочитает отдаваться делу с душой. Вот и в этот раз, решив сделать ремонт в своем роскошном доме, исполнитель с энтузиазмом взялся за дело. Он решил не наблюдать за процессом, а принять в нем непосредственное участие. Правда, это окончилось весьма плачевно. Киркоров получил серьезную травму руки и испорченное настроение.
«Я ремонтом дома занимаюсь. Упала доска на меня. Мы переделываем весь дом и сад», — объяснил неприятный инцидент певец в программе «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.
Он также добавил, что превратил все балконы в зимние сады, построил спортивную площадку для сына и завел животных для дочери.
Фото: Global Look Press