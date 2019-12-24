Чурина в ярком наряде, Кабо в женственном платье и другие звезды на новогоднем детском празднике

Именно космос с его таинственными и завораживающими красотами стал для дизайнеров марки источником вдохновения для создания коллекции осень-зима 19-20. Юные модники с удовольствием примеряли понравившиеся модели и спешили в специальную «темную комнату», где была представлена обувь из уникального текстиля, который днем впитывает в себя солнечный свет, а с наступлением сумерек светится фантастическим неоновым светом.

Развлекательную программу Jog Dog подготовил по мотивам легендарных «Звездных войн». Пока родители обсуждали достоинства самой комфортной детской обуви, мальчики вовсю играли с аниматорами, переодетыми в костюмы имперских штурмовиков, а девочки с помощью аквагрима примеряли образы будущего.

Праздник посетили Светлана Иванова, Анастасия Стоцкая, Зоя Бербер, Глафира Тарханова, Ольга Ушакова, Ольга Кабо, Анастасия Трегубова и многие другие.