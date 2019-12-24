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Чурина в ярком наряде, Кабо в женственном платье и другие звезды на новогоднем детском празднике

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Анна Чурина

Фото: Пресс-служба

Яркий новогодний праздник «Cosmic New Year» устроил для детей итальянский премиальный бренд обуви Jog Dog. Захватывающее мероприятие, которое посетили российские знаменитости вместе со своими детьми, прошло в главном столичном универмаге ЦУМ, где для маленьких гостей была создана зона анимации в космической стилистике.

Именно космос с его таинственными и завораживающими красотами стал для дизайнеров марки источником вдохновения для создания коллекции осень-зима 19-20. Юные модники с удовольствием примеряли понравившиеся модели и спешили в специальную «темную комнату», где была представлена обувь из уникального текстиля, который днем впитывает в себя солнечный свет, а с наступлением сумерек светится фантастическим неоновым светом.

Развлекательную программу Jog Dog подготовил по мотивам легендарных «Звездных войн». Пока родители обсуждали достоинства самой комфортной детской обуви, мальчики вовсю играли с аниматорами, переодетыми в костюмы имперских штурмовиков, а девочки с помощью аквагрима примеряли образы будущего.

Праздник посетили Светлана Иванова, Анастасия Стоцкая, Зоя Бербер, Глафира Тарханова, Ольга Ушакова, Ольга Кабо, Анастасия Трегубова и многие другие.

Фото: пресс-служба

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