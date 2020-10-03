Чурикова, Асмус, Дудь и другие звёзды обеспокоены экологической катастрофой на Камчатке
Фото: Instagram/ @rudovanata
Уже несколько дней жители Камчатки бьют тревогу. На красивейшем Халактырском пляже происходит странное — весь берег усыпан трупами морских животных, которые волны выбросили на берег. Место любимо российскими и иностранными серферами, они первыми и обратили внимание на странности с океаном. Некоторые заявили, что после продолжительного нахождения в воде чувствуют недомогание и подозревают, что отравились.
Телеграм-канал Mash сообщает, что Камчатское управление метеорологии и мониторинга окружающей среды провело проверку и зарегистрировало повышенное содержание нефтепродуктов, в частности фенолов, фосфора и фосфатов. Тем не менее, в министерстве природных ресурсов региона информацию о экологической катастрофе не подтверждают. «Мы не зафиксировали гибели никаких животных — ничего, о чём говорят в сетях. А выброс морских ежей, морских звёзд связан со штормом, который прошёл 29 сентября», — рассказал Mash врио министра природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексей Кумарков.
Российские звёзды не смогли остаться в стороне, и просят обратить внимание на экологическую ситуацию в Тихом океане. Журналист Юрий Дудь поделился в своем Инстаграм видео, снятым с высоты птичьего полёта. На кадрах отчетливо видно огромное темное пятно, растянувшееся вдоль побережья. Он привёл слова серфера Антона Морозова, который рассказал о том, что происходит на Халактырском пляже: «Еще 3 недели назад все после серфинга начали испытывать странные неприятные симптомы. Помутнение, сухость, боль и ощущение пленки на глазах. Першило горло, отекали и садились связки. Вкус океана – горький, не соленый, совершенно непривычный», — рассказал Антон.
Рассказать о случившемся подписчикам хочет и Кристина Асмус. У себя в сторис актриса опубликовала снимки с пляжа. «Боже, как это страшно! Океан умирает!», — написала Кристина.
Фото: Instagram/ @asmuskristina
Не осталась в стороне и другие звезды. Помочь разобраться в ситуации на Камчатке просят Рита Дакота, Яна Чурикова, Наталья Рудова, Софья Карпунина, Дарья Мороз и другие известные личности.
Фото и видео: Instagram
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