Чурикова, Асмус, Дудь и другие звёзды обеспокоены экологической катастрофой на Камчатке

Телеграм-канал Mash сообщает, что Камчатское управление метеорологии и мониторинга окружающей среды провело проверку и зарегистрировало повышенное содержание нефтепродуктов, в частности фенолов, фосфора и фосфатов. Тем не менее, в министерстве природных ресурсов региона информацию о экологической катастрофе не подтверждают. «Мы не зафиксировали гибели никаких животных — ничего, о чём говорят в сетях. А выброс морских ежей, морских звёзд связан со штормом, который прошёл 29 сентября», — рассказал Mash врио министра природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексей Кумарков.

Российские звёзды не смогли остаться в стороне, и просят обратить внимание на экологическую ситуацию в Тихом океане. Журналист Юрий Дудь поделился в своем Инстаграм видео, снятым с высоты птичьего полёта. На кадрах отчетливо видно огромное темное пятно, растянувшееся вдоль побережья. Он привёл слова серфера Антона Морозова, который рассказал о том, что происходит на Халактырском пляже: «Еще 3 недели назад все после серфинга начали испытывать странные неприятные симптомы. Помутнение, сухость, боль и ощущение пленки на глазах. Першило горло, отекали и садились связки. Вкус океана – горький, не соленый, совершенно непривычный», — рассказал Антон.