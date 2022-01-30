Алексей Чумаков признался, что помогает ему хранить верность Юлии Ковальчук

Экс-солистка группы «Блестящие» Юлия Ковальчук и музыкант Алексей Чумаков стали гостями студии программы «Секрет на миллион», где рассказали Лере Кудрявцевой тайны своей супружеской жизни.

Певец признался, что хранить верность ему помогает обычная лень и нехватка времени. «Смотреть на других женщин мужчина должен! У меня был период в жизни, когда было столько всего… Артисты, туры! Юля знает: я очень чистоплотный человек, мне нужно, чтобы было чистенько, хорошо. Я в этом смысле еще и ленивый», — откровенно рассказал Чумаков.

Артист отметил, что не планирует изменять супруге, но мог бы это сделать, если бы очень захотел. «Даже некогда это сделать бы! Но я думаю, что, если б очень захотеть, можно сделать».

Ковальчук рассказала, что сомневалась в верности мужа, у которого на концертах бывает несколько тысяч женщин. Однажды Юля даже нашла в столе супруга презервативы и вторую сим-карту. «Я убиралась на рабочем столе у Леши — и вдруг нахожу пачку презервативов! У нас в доме могут быть — для гостей… Но я нахожу это в его столе. Сердечко начинает биться. И тут я нахожу сим-карту. И я не могу целый день до него дозвониться», — вспоминает певица.

Позже артист признался супруге, что средства контрацепции оставил прораб, а сим-карта нужна для системы безопасности в доме.

За годы брака пара даже поднимала вопрос о внебрачных детях, которые вдруг могут появиться на пороге их дома. «Леша мне задавал один раз вопрос. Говорит: „Милая, если бы сейчас выяснилось, что у меня есть какие-то дети?“. Я говорю: „Да с удовольствием, я бы их приняла“», — призналась Ковальчук.

Напомним, что Алексей и Юлия поженились в 2013 году, спустя пять лет с начала романа. В 2017 у пары родилась дочь Амелия.