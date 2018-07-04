Чулпан Хаматова впервые за долгое время опубликовала фото с младшей дочкой

Когда-то личная жизнь Чулпан Хаматовой была под таким пристальным вниманием поклонников, что актриса и сооснователь благотворительного фонда «Подари жизнь» в итоге решила больше не делиться никакими подробностями о супруге и подрастающих детях. Но на днях Чулпан все же сделала редкое исключение.
Звезда выложила снимок из поездки в Армению, и в ее объятиях позирует малышка Ия — младшая дочь. Девочка очень подросла и выглядит замечательно!
Подписчики засыпали актрису и ее наследницу комплиментами: «Такие вы хорошенькие, девчата!», «Какая высокая девочка, будущая модель», «Какие вы замечательные!», «Это Ия?! Как выросла!».
Напомним, у Чулпан Хаматовой три дочери. Старшая Арина родилась в первом браке актрисы с ее коллегой Иваном Волковым. Отец второй, Аси, танцовщик Алексей Дубинин. Ия же появилась на свет во втором браке Чулпан с режиссером Александром Шейном.
Фото: Instagram