Чулпан Хаматова впервые за долгое время опубликовала фото с младшей дочкой

Когда-то личная жизнь Чулпан Хаматовой была под таким пристальным вниманием поклонников, что актриса и сооснователь благотворительного фонда «Подари жизнь» в итоге решила больше не делиться никакими подробностями о супруге и подрастающих детях. Но на днях Чулпан все же сделала редкое исключение.

Звезда выложила снимок из поездки в Армению, и в ее объятиях позирует малышка Ия — младшая дочь. Девочка очень подросла и выглядит замечательно!