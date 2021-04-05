Чулпан Хаматова рассказала, как ее обвили в пиаре после удочерения девочки из детдома

Чулпан Хаматова стала гостей Ксении Собчак в ее YouTube-шоу и рассказала о личном. Актриса растит троих девочек – дочку от первого брака, младшую дочь Ию от последнего, и приемную дочь Асю.

Артистка призналась, что цели непременно удочерить девочку у нее не было – она просто не смогла пройти мимо оставленной малышки. А вот в детдоме решили, что Чулпан решила забрать ребенка только ради пиара. Кроме того, на девочку были другие планы – ее хотели отправить за границу. Чтобы не отдавать ребенка Чулпан, они придумывали самые разные поводы.

«У нее стали появляться огромное количество болезней каких-то: порок сердца, еще какие-то. Я спрашивала, можно ли пригласить врача стороннего, мне отвечали, что нельзя. Однажды уборщица, которая моет полы, шепчет мне: «Скажи, что ты с милицией придешь, она просто взятку ждет». И я, в каком-то тумане, захожу в кабинет и говорю, что сейчас приду с милицией, у меня документы. И в это же мгновение я получаю ребенка. Идут проклятья, что она у меня умрет», – делится актриса.

«Мне директриса кричала вслед: «Конечно, вам только попиариться!», – вспоминает Хаматова.

Решение помочь брошенной девочке – отнюдь не единственное доброе дело артистки, которая активно занимается благотворительностью и работает с фондом «Подари жизнь». Это кажется Чулпан более правильным, чем, например, руководство театром «Современник», который она могла бы возглавить.

«Если бы мне предложили возглавить «Современник, я бы отказалась. Для меня это голгофа, большая ответственность, на которую нет ресурсов. Меня спрашивали. Но я испугалась всего. Понимаю, что не способна руководить театром. Надо было делать выбор: фонд «Подари жизнь» или театр. Оба направления — это несовместимые вещи. Я актриса. А какой я менеджер в театре — никто не знает».