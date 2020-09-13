Чулпан Хаматова впечатлила поклонников прозрачным гипюровым боди на премьере «Доктора Лизы» в Сочи
Фото: Starface/Артур Лебедев
Черный — определенно главный цвет премьеры «Доктора Лизы» на фестивале «Кинотавр». Разница, пожалуй, лишь в материалах и принтах, представленных на красной ковровой дорожке. Главной звездой премьеры на этот раз стала Чулпан Хаматова, которая исполнила в картине Оксаны Карас роль правозащитницы и врача Елизаветы Глинки. Актриса появилась перед фотографами в элегантном смокинге и кокетливом полупрозрачном гипюровом боди.
Ещё одной поклонницей черного гипюра на премьере фильма стала актриса Юлия Ауг. Она предпочла свободное кружевное платье.
Фото: Starface/Артур Лебедев
А вот Ирина Горбачева решила добавить в свой образ немного рок-н-ролла. Актриса появилась на красной ковровой дорожке в кожаном палтье-миди с верхом, декорированным под сверкающий диско-шар. Элегантным туфлям на шпильке Ирина предпочла белые кроссовки.
Фото: Starface/Артур Лебедев
Катерина Шпица на премьере «Доктора Лизы» демонстрировала образ от Reviens. На рубашке актрисы портреты известных музыкантов, которые когда-либо были задержаны полицией: Френка Синатры, Курта Кобейна Мика Джаггера, Принса и других.
Фото: Starface/Артур Лебедев
31-й по счету фестиваль «Кинотавр» открылся в Сочи 11 сентября. В этом году в основном конкурсе представлены 13 картин. Фильм Оксаны Карас «Доктор Лиза» входит в их число. Лента рассказывает об одном дне из жизни правозащитницы и врача Елизаветы Глинки, которая пытается спасти от смерти 5-летнюю девочку, страдающую от рака.
Фото: Starface Видео: Youtube
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