Чулпан Хаматова впечатлила поклонников прозрачным гипюровым боди на премьере «Доктора Лизы» в Сочи

Черный — определенно главный цвет премьеры «Доктора Лизы» на фестивале «Кинотавр». Разница, пожалуй, лишь в материалах и принтах, представленных на красной ковровой дорожке. Главной звездой премьеры на этот раз стала Чулпан Хаматова, которая исполнила в картине Оксаны Карас роль правозащитницы и врача Елизаветы Глинки. Актриса появилась перед фотографами в элегантном смокинге и кокетливом полупрозрачном гипюровом боди.

Ещё одной поклонницей черного гипюра на премьере фильма стала актриса Юлия Ауг. Она предпочла свободное кружевное платье.