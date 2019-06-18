Чулпан Хаматова показала редкое фото со взрослой дочерью и рассказала об особенностях ее воспитания

«Моя Ася снова уезжает в международный лагерь. Это потрясающее место на севере Армении на высоте 1500 метров в окружении гор и лесов. Когда Ася учила английский, она была в разных международных лагерях Америки и Англии, но возвращаться она хочет только в Дилижан! Потому что здесь каждый может оставаться самим собой: здесь не насаживают никакой доминантной культуры. Одна из ключевых ценностей лагеря— "celebration of difference": как хорошо, что все вы — разные. А еще здесь знают, что научить чему-то можно, только если ребенку интересно», — рассказала она.