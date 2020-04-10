«Чудо-женщина» Галь Гадот в сверкающем платье украсила обложку Vogue
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: ImagePressAgency/face to face/globallookpress
34-летняя Галь Гадот подчеркнула стройную фигуру облегающим платьем.
Израильская модель и актриса Галь Гадот, прославившаяся ролью «Чудо-женщины» в фильме «Бэтмен против Супермена», появилась на обложке Vogue.
Съемки проходили несколько месяцев назад, еще до пандемии коронавируса, в природной зоне Васкес-Рокс, штат Калифорния. Раньше там снимались сцены для франшизы «Звездный путь», а сейчас это — излюбленная фотографами локация.
Автором снимка стала легендарная Энни Лейбовиц.
Фото и видео: Instagram, Globallookpress, Vogue
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