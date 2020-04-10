«Чудо-женщина» Галь Гадот в сверкающем платье украсила обложку Vogue

Съемки проходили несколько месяцев назад, еще до пандемии коронавируса, в природной зоне Васкес-Рокс, штат Калифорния. Раньше там снимались сцены для франшизы «Звездный путь», а сейчас это — излюбленная фотографами локация.

Автором снимка стала легендарная Энни Лейбовиц.