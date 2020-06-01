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«Чудо в перьях»: Билли Портер вызвал фурор своим появлением на «Золотом глобусе-2020»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Билли Портер на "Золотом глобусе-2020"

Фото: Global Look Press via ZUMA Press

Актер вновь подтвердил свой статус короля эпатажа.

Если бы на «Золотом глобусе» давали статуэтку за лучший наряд для церемонии вручения, то безусловным победителем в этом году стал бы 50-летний Билли Портер.

Для красной дорожки актер выбрал шелковый костюм-двойку цвета айвори с пышным шлейфом из перьев. Деликатное сияние стразов, которыми были усыпаны пиджак и ботинки Билли, лишь дополнили незабываемый образ.

Фото: Global Look Press via ZUMA Press

В этом же костюме Билли появился и на вечеринке после окончания церемонии вручения премии. С той лишь разницей, что роскошный шлейф актер предпочел отстегнуть.

Фото: East News

Напомним, в минувшем году Билли Портер шокировал публику появлением на красной дорожке перед церемонией вручения премии «Оскар» в бархатном платье с кринолином. А на Met Gala-2019 актер предстал в образе бога солнца.

А как вам наряды Билли Портера?

Фото: Globallookpress, East News

Видео: YouTube/ET Canada

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