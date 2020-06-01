«Чудо в перьях»: Билли Портер вызвал фурор своим появлением на «Золотом глобусе-2020»

Напомним, в минувшем году Билли Портер шокировал публику появлением на красной дорожке перед церемонией вручения премии «Оскар» в бархатном платье с кринолином. А на Met Gala-2019 актер предстал в образе бога солнца.

А как вам наряды Билли Портера?