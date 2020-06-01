«Чудо в перьях»: Билли Портер вызвал фурор своим появлением на «Золотом глобусе-2020»
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
Если бы на «Золотом глобусе» давали статуэтку за лучший наряд для церемонии вручения, то безусловным победителем в этом году стал бы 50-летний Билли Портер.
Для красной дорожки актер выбрал шелковый костюм-двойку цвета айвори с пышным шлейфом из перьев. Деликатное сияние стразов, которыми были усыпаны пиджак и ботинки Билли, лишь дополнили незабываемый образ.
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
В этом же костюме Билли появился и на вечеринке после окончания церемонии вручения премии. С той лишь разницей, что роскошный шлейф актер предпочел отстегнуть.
Фото: East News
Напомним, в минувшем году Билли Портер шокировал публику появлением на красной дорожке перед церемонией вручения премии «Оскар» в бархатном платье с кринолином. А на Met Gala-2019 актер предстал в образе бога солнца.
А как вам наряды Билли Портера?
Фото: Globallookpress, East News
Видео: YouTube/ET Canada
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