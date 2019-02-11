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«Чудо в мехах»: зимнее селфи располневшего Филиппа Киркорова горячо обсуждают поклонники

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Филипп Киркоров подготовился к поездке в Тюмень

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Поклонники Филлиппа Киркорова раскритиковали его вес и обувь, но не перестали любить.

51-летний Филипп Киркоров многие годы держит поклонников в напряжении: им восхищаются, его критикуют, ему завидуют. Селфи, которое «король российской эстрады» опубликовал в своем блоге, не оставило фанатов равнодушными.

«У кого-то там «GRAMMYS”, а мы в ТЮМЕНЬ..... В нетерпении презентовать уже сегодня,11.0219 первым зрителям Премьеру нашего нового Шоу "ЦВЕТ НАСТРОЕНИЯ"», — написал он.

«Чудо в мехах! Ну куда же делся настоящий Филя, красавчик? Наряды ужасные», «Барин в городе», «Филя тебя здесь и не узнать, в куртке "Пилот" шапка ушанка теплая енот или андатра что-ли, (если честно не одел бы такую), с Айфоном 10 золотисто-бронзового цвета в каком-то лифте селфи сделал, а кроссовки странные, я даже сказал чудноватые, смешно выглядят. Ну в принципе в целом пойдет», «Ни одной стразинки.... Кто Это», «Фил кроссовки сними», «У нас в Тюмени не так холодно» — обсуждают поклонники стиль артиста.

Некоторые отметили, что артист снова располнел и даже постарел: «Опять Филю разнесло», «Толстый!», «Че такой толстый?», «Кг где то 120 надо скинуть», «Все-таки как он постарел.. как бы не хотелось, нам всем оставаться молодыми но годы свое берут. И не скроешь это ни под чем», «Заматерел Филипп. А все пытается молодиться».

«Виват Король виват», «Супер! Вы красавец! С таким, как Вы, хоть в Тюмень, хоть на край вселенной», «Какой Вы Филипп, мягонький», «Я уверена все будет замечательно, в прочем, как всегда. Филип, береги себя и будь счастлив», — поддерживают Филиппа поклонницы.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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