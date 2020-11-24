«Чудо-чудесное»: Мария Кожевникова похвасталась стройными ногами на уютном банном фото

Мария Кожевникова порадовала своих подписчиков очень уютной фотографией прямо из русской баньки. На фото актриса завернуть в цветастое полотенце, пушистые тапочки и с банной шапочкой на голове.

«Русско-народная банька. Чудо-чудесное! P.S. Фото для контраста с предыдущим», – делится она впечатлениями со своими подписчиками.