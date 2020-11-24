«Чудо-чудесное»: Мария Кожевникова похвасталась стройными ногами на уютном банном фото
Фото: www.instagram.com/mkozhevnikova/
Мария Кожевникова порадовала своих подписчиков очень уютной фотографией прямо из русской баньки. На фото актриса завернуть в цветастое полотенце, пушистые тапочки и с банной шапочкой на голове.
«Русско-народная банька. Чудо-чудесное! P.S. Фото для контраста с предыдущим», – делится она впечатлениями со своими подписчиками.
Поклонники поддержали – русская банька сейчас – то, что надо, и оценили отличную фигуру и стройные ноги актрисы:
«С Легким паром, Машенька», «Русская баня находится в деревне. Топится дровами и душой! Где Вы в городе нашли баню, соответствующую канонам?», «Какая русская красавица», «Машуля, красотка», «Чудо чудное. Диво дивное», «Как же я люблю такой отдых... Огонь, Мария...», «Маруся-краса, ты наша душа», «Ножки выше всех похвал! С легким паром!», «Молодчина, Вы умница», «Это где такая банька?», «Красотка, она во всем красотка!!!», «Мария, согласна с вами! Чудо- чудесное! Обожаю баню! Полный релакс и положительные эмоции», «Привет, просто Мария! Да, банька омолаживает, поры открывает, здоровье дает....».
Фото и видео: Instagram Марии Кожевниковой
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