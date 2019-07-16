«Чтобы понял, кого потерял»: после расставания с Брэдли Купером модель Ирина Шейк все чаще публикует фото в бикини

Социальные сети Леди Гаги пестрят сообщениями россиян, которые винят ее в том, распалась одна из самых красивых пар Голливуда.

Кстати, по этому поводу сегодня высказалась Яна Рудковская. Она написала большой пост в своем телеграм-канале «Голубь мира», отметив, что Ирина раньше была никем, а теперь – главный ньюс-мейкер:

«Эту новость не могла пропустить) Наконец Леди Гага вкусила подлинной популярности в России. Пела, плясала, креативила, обвешивалась кусками сырого мяса... но мимо все.

В России она никогда не была на ТАКОМ острие общественного внимания. А теперь - главная звезда русскоязычного Инстаграмма! Хотя по-русски она ни бельмеса и, конечно, только моргает изумленной курицей, видя эти десятки тысяч русских проклятий в свой адрес. Даже не понимая, что это проклятия. Не догадываясь, какой смертельный грех взяла на душу, уведя у русской бабы американского мужика. Детали даже на имеют значения. Не важно, разошлись бы Бредли Купер и Ирина Шейк, не будь этой Гаги, или Гага уже подобрала залежаленького... Тут по принципу - «наших бьют». И сразу рост патриотизма, солидарности и торжества «духовных скреп». Дескать, ах, кабель проклятый, нашу-то Иришу с дитем бросил ради носастой хищницы... Хотя, честно скажу, еще при просмотре «Звезда родилась» они вдвоем, Бредли и Га-Га, были настолько органичны в своем тандеме, что уже тогда мне показалось, что там не только актерская игра, но и какая-то искра между ними... Да и Ира Шейк - не сказать, чтобы не сходила с полос в России. Не все-то и знали, кто такая... А теперь - в топах новостей. И всем хорошо. Мегапиар на ровном месте!

По большому счету надо благодарить продюсеров, которые, не предвидя, конечно, таких неожиданных последствий, так удачно свели на съемках этих замечательных артистов. Дай бог им счастья. Га-Га, конечно, русский вряд ли будет учить, но ей уже наверняка переводят... И она как девушка без комплексов, конечно, торжествует, калькулируя, какие дивиденды ей принесёт неожиданно свалившаяся популярность среди российских сетевых хейтеров... Ну, или думает, что принесет. И конечно ржет в голос. Вместе со своим Купером... Но хейтеры - мощная сила. Они не дремлют. Мы уже об этом говорили, если помните... В общем, чем бы дитя ни тешилось...», - написала продюсер.