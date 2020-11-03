«Чтобы у всех был такой идеальный муж»: Екатерина Вилкова решила приобщить Илью Любимова к домашнему хозяйству

«Чтоб у всех был такой идеальный муж и такой отличный пылесос», «Илья Петрович, если вас держат в заложниках, моргните», «Ну как же прекрасно когда талантливые люди находят друг друга, да ещё и друг друга поддерживают даже в домашнем быту», «А можно Илью Петровича ко мне прислать, желательно с пылесосом?», «А он выезжает на уборку квартир? Готова рассмотреть предложения», — по-хорошему завидуют актрисе ее поклонники, и восхищаются хозяйственным актером.

Любимову есть, кому показывать пример. Вместе с Екатериной, они воспитывают двух замечательных детей — 8-летнюю Павлу и 6-летнего Петра. Илья и Екатерина поженились в мае 2011 года, и с тех пор являются одной из самых крепких и любимых поклонниками пар в российском шоу-бизнесе.