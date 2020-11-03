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«Чтобы у всех был такой идеальный муж»: Екатерина Вилкова решила приобщить Илью Любимова к домашнему хозяйству

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Екатерина Вилкова

Фото: www.instagram.com/oldkavilochka/?hl=ru

Актриса поделилась в своем блоге видео, как супруг наводит дома порядок.

Уборка – дело не только женское, как справедливо считает Екатерина Вилкова. Поэтому она решила разделить обязанности и приобщить к уборке своего супруга, актера Илью Любимова.

«Сегодня, как видите, у нас ЧИСТО домашний день. Кто сказал, что уборка в доме -это только женское занятие?», — пишет Екатерина.

«Чтоб у всех был такой идеальный муж и такой отличный пылесос», «Илья Петрович, если вас держат в заложниках, моргните», «Ну как же прекрасно когда талантливые люди находят друг друга, да ещё и друг друга поддерживают даже в домашнем быту», «А можно Илью Петровича ко мне прислать, желательно с пылесосом?», «А он выезжает на уборку квартир? Готова рассмотреть предложения», — по-хорошему завидуют актрисе ее поклонники, и восхищаются хозяйственным актером.

Любимову есть, кому показывать пример. Вместе с Екатериной, они воспитывают двух замечательных детей — 8-летнюю Павлу и 6-летнего Петра. Илья и Екатерина поженились в мае 2011 года, и с тех пор являются одной из самых крепких и любимых поклонниками пар в российском шоу-бизнесе.

Фото и видео: Instagram Екатерины Вилковой

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