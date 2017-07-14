В Сети появилось фото обложки нового выпуска британского журнала Love

50-летняя голливудская актриса Николь Кидман всегда славилась выбором консервативных нарядов для красных ковровых дорожек, однако это не помешало ей поучаствовать в откровенной фотосессии для британского журнала.

В Instagram-аккаунте журнала Love появился анонс нового выпуска с цитатой актрисы: «Я думала об этой съемке впоследствии? Что же я наделала? Я сошла с ума? Это сумасшедшие снимки!».

Николь Кидман сфотографирована в цельном красном купальнике с белой шнуровкой, который подчеркнул стройную фигуру известной актрисы. Волосы знаменитости уложены легкими волнами, а ковбойская шляпа и меховая накидка прекрасно дополнили смелый образ.

Напомним, в этом году Николь Кидман стала «Актрисой года» по версии американского журнала Glamour. Как призналась актриса, она всегда думала, что в 50 лет уже будет на пенсии, но с уверенностью может сказать, что в 50 лет жизнь только начинается.